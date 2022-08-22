Площадь лесного пожара в Ростовской области достигла 20 га

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на территории лесничества в Каменском районе Ростовской области выросла до 20 га, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Авиация работает в Каменском районе, где горит сухая трава на площадь около 20 Га. Тушение пожара осложняется высокими температурами и сильной ветровой нагрузкой", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены более 150 человек и около 50 единиц техники, а также пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что площадь природного пожара составляет около 10 га. К тушению огня привлечены два вертолета, а также пожарный поезд.

Расстояние от пожара до ближайшего населенного пункта Лесной - 2 км (отделен федеральной трассой М4), до населенного пункта Диченский - 1,5-2 км (отделен сетью грунтовых дорог).