Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Площадь лесного пожара в Ростовской области достигла 20 га

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на территории лесничества в Каменском районе Ростовской области выросла до 20 га, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Авиация работает в Каменском районе, где горит сухая трава на площадь около 20 Га. Тушение пожара осложняется высокими температурами и сильной ветровой нагрузкой", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены более 150 человек и около 50 единиц техники, а также пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что площадь природного пожара составляет около 10 га. К тушению огня привлечены два вертолета, а также пожарный поезд.

Расстояние от пожара до ближайшего населенного пункта Лесной - 2 км (отделен федеральной трассой М4), до населенного пункта Диченский - 1,5-2 км (отделен сетью грунтовых дорог).

Ростовская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Губернатор Севастополя сообщил, что в городе снова работает ПВО

Суд оправдал фигурантов дела о хищении более 1 млрд рублей у Росавиации

Число спасателей из Москвы, тушащих пожары в Рязанской области, увеличили почти до 9 тыс.

НКЦ с 29 августа ограничит прием долларов США для обеспечения по сделкам

НКЦ с 29 августа ограничит прием долларов США для обеспечения по сделкам

Росгидромет ждет сохранения задымления в Москве до 25 августа

Гражданин Ливии арестован в РФ из-за незаконного экспорта материалов двойного назначения

Убийство Дарьи Дугиной

ФСБ раскрыла убийство дочери Дугина

ФСБ раскрыла убийство дочери Дугина

Интернет-издание TJ объявило о закрытии проекта

Власти Севастополя планируют организовать патрули из добровольцев

Власти Севастополя планируют организовать патрули из добровольцев

Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс покинет эти посты

Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс покинет эти посты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });