Что произошло за день: понедельник, 22 августа

Раскрытое убийство Дугиной, уход Федуна из "Спартака" и дорожающий в Европе газ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ раскрыла убийство дочери Дугина. Сообщается, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем была гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала в РФ с дочерью. Обе они, по данным ФСБ, уехали в Эстонию. В МИД этой страны заявили, что не получали от РФ запроса по поводу возможной убийцы Дарьи Дугиной. Владимир Путин направил родителям Дугиной телеграмму с соболезнованиями.

- Финская Fennovoima потребовала взыскать с "Росатома" около 2 млрд евро. Разбирательство касается несостоявшегося проекта АЭС "Ханхикиви-1".

- Леонид Федун перестанет участвовать в управлении "Спартаком". "ЛУКОЙЛ" приобретает 100% акций клуба, а также стадиона "Открытие".

- Цена газа в Европе превысила $3000/тыс. куб. м в ожидании остановки "Северного потока".

- "Газпром" согласился подождать аванса от Молдавии до 1 сентября. Пока "Молдовагаз" оплатил задолженность за июльские поставки.

- Власти Севастополя планируют организовать патрули из добровольцев. Власти рассчитывают таким образом наладить получение информации о подозрительных людях и машинах. Вечером в понедельник в Севастополе вновь работала ПВО, сбит беспилотник.

- Москвичей предупредили о жаре выше 30 градусов со вторника по четверг. В городе все еще ощущается запах гари: синоптики предсказывают, что задымление в столице сохранится до 25 августа. Между тем число спасателей из Москвы, тушащих пожары в Рязанской области, увеличили почти до 9 тыс.

- ФНЛ лига начала работу по интеграции крымских клубов в свои турниры. Новый президент РПЛ констатировал, что ФИФА и УЕФА за восемь лет не смогли развить футбол на полуострове, этим займутся российские организации.