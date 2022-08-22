Власти Севастополя планируют организовать патрули из добровольцев

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать организацию патрулирования улиц с привлечением добровольцев для выявления подозрительных лиц.

"Сейчас пока не готов окончательно сказать, в какой организационной форме это может работать. Сегодня департаменту общественной безопасности поручаю продумать эту систему. Действительно, лишним не будет, если мы организуем в городе дополнительное патрулирование с помощью добровольцев", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник.

Он пояснил, что получает сообщения от желающих участвовать в патрулировании как днем, так и ночью.

Губернатор считает, что таким образом можно наладить получение информации о подозрительных людях и машинах. Для этого, в частности, планируется запустить чат-бот: в него очевидцы смогут направлять фото и видео того, что может заинтересовать правоохранительные органы.

Ранее губернатор на фоне высокого уровня террористической опасности проверил состояние укрытий и поручил везде разместить указатели.

Последние три дня в Крыму и Севастополе сообщалось о работе ПВО. Местные власти говорили об атаке небольших беспилотников и поражении всех целей. Один из беспилотников сбили над штабом Черноморского флота, он упал на его крышу и загорелся.

С 31 июля в Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности.