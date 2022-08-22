В Эстонии заявили, что не получали от РФ запроса по поводу возможной убийцы Дарьи Дугиной

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Эстония не получала от российских властей официального запроса по поводу пересечения российско-эстонской границы Натальей Вовк, которую ФСБ РФ считает возможной убийцей Дарьи Дугиной.

"Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится. Мы не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей по этому поводу", - говорится в сообщении МИД Эстонии в ответ на обращение "Интерфакса".

В понедельник ФСБ объявила о раскрытии убийства Дугиной, дочери известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина. По данным ФСБ, "преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами". Исполнителем названа гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения в субботу в Московской области преступления вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.