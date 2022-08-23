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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Следственный изолятор в Кемерове после захвата сотрудников работает в штатном режиме

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следственный изолятор № 1 в Кемерове, где вечером в воскресение заключенные взяли в заложники трех сотрудников ФСИН, работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления ФСИН по Кемеровской области во вторник.

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"Учреждение работает в штатном режиме, посещения людей разрешены", - сказал сотрудник пресс-службы.

Вечером в воскресенье при вечерней проверке камер восемь заключенных взяли в заложники трех сотрудников следственного изолятора № 1 в Кемерове. Затем один сотрудник был отпущен добровольно, а двух последующих освободили в ходе проведения специального мероприятия. Никто не пострадал.

По данному факту следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц).

Кемерово ФСИН
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