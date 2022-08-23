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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Что произошло за день: вторник, 23 августа

Обмен сервисов "Дзен" и "Новости" на Delivery Club, новые канадские санкции и пропажа сайры

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- VK получит Delivery Club, затем обменяет его на "Новости" и "Дзен" "Яндекса". Обмен активов между интернет-компаниями будет безденежным. На новостях о договоренности с VK акции "Яндекса" обновили максимум с конца июля.

- Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину. Это связано с распространенной Госдепартаментом информацией о возможности активизации военных действий.

- Снаряд попал в здание администрации главы ДНР в Донецке. Жертв нет, глава ДНР Денис Пушилин в результате удара не пострадал.

- СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу дочери Дугина гражданку Украины Наталью Вовк.

- Российские войска вышли к административной границе Николаевской области.

- РФ в этом году может остаться без сайры. По данным Росрыболовства, российские суда не приступали к промыслу этой рыбы, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономзону.

- Канада вводит новые санкции в связи с ситуацией на Украине. Под ограничения попали 62 физлица и одна структура.

- Вторник стал самым жарким днем с начала августа в Москве. Смог в столице рассеивается, но ночью в воздухе может вновь возрасти концентрация вредных веществ. Между тем федеральным ведомствам поручено собрать информацию о лесных пожарах в проблемных регионах.

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