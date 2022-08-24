В России за сутки выявили 40 231 новый случай COVID-19

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 231 новый случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 30 967 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 9 264. До этого в течение двух суток фиксировалось снижение.

В больницы попали 3 872 человека, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 4,7%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 39 субъектах РФ, снижение произошло в 46 регионах страны.

При уровне заболеваемости, схожем с мартовскими показателями, количество госпитализированных на 24 августа немного выше: 14 марта суточный прирост составил 41 055 случаев, в больницы попали 2 712 человек. Однако в целом число госпитализированных за сутки пациентов в марте было больше.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 14 марта от коронавируса умерли 533 пациента, в то время как за минувшие сутки скончались 72 человека, накануне штаб сообщал о 69 умерших.

Выздоровели за сутки 32 876 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 078 тыс. 896 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 468 умерших и 18 млн 295 тыс. 357 выздоровевших.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.