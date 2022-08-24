Почти вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19 в Москве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Около 9,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти вдвое больше, чем накануне, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По информации сайта, за последние 24 часа в российской столице обнаружили еще 9 414 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 4 997 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 4 417 случаев, или почти вдвое.

По всей России суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 40 231 новый случай, по сравнению с прошлыми сутками число новых заболевших увеличилось на 9 264.

При этом по сравнению с результатом недельной давности в Москве фиксируется небольшое снижение заболеваемости: в прошлую среду, 17 августа, в столице выявили 10 241 случай COVID-19.

За последние 24 часа в столичные больницы госпитализировали 368 человек. Во второй декаде февраля при аналогичных показателях заболеваемости в медицинские учреждения попадало 800-900 пациентов с коронавирусом. То есть число госпитализированных сейчас меньше примерно вдвое.

За последние сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом. Всего в столице пандемия унесла жизни 44 930 человек.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние 24 часа 9 192 москвича. В общей сложности коронавирус смогли победить 2 748 427 жителей столицы.

Общее число выявленных в Москве случаев COVID-19 по состоянию на 24 августа достигло 2 981 183.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрон".

Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений не требуется.

Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.