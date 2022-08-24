Мишустин посетит пострадавшие от лесных пожаров регионы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин посетит пострадавшие от лесных пожаров регионы страны, сообщил президент России Владимир Путин.

"Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами, и я просил его эти территории тоже посетить", - сказал он на совещании о ликвидации природных пожаров.

В связи с этим глава государства попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко подготовить все необходимые материалы к этой поездке.