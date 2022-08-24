Путин обсудит проект бюджета РФ на 2023-2025гг с Силуановым до его принятия правительством

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов на встрече с министром финансов Антоном Силуановым до того, как его одобрит правительство, речь пойдет в целом "о философии" подхода к формированию главного финансового документа страны, заявил глава государства в ходе совещания о ликвидации природных пожаров.

"Антон Германович, я посмотрел ваши документы, которые вы мне передали и которые касаются подготовки бюджета на 2023 год и плановый период. Я их посмотрю еще повнимательнее, и мы с вами в ближайшее время увидимся и просто поработаем при личной встрече над этим, еще до того, как созреют к принятию на уровне правительства эти решения", - сказал он.

Путин отметил, что есть "много вопросов, которые требуют обсуждения". "Это касается и моих поручений, и так далее, ну и вообще, в целом это касается философии подхода к формированию бюджета, бюджетной политики на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу. Обязательно увидимся, переговорим", - сказал он.

Срок внесения проекта бюджета на следующую трехлетку в Госдуму в 2022 году был смещен с 15 сентября на 1 октября.