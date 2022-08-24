Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Путин обсудит проект бюджета РФ на 2023-2025гг с Силуановым до его принятия правительством

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов на встрече с министром финансов Антоном Силуановым до того, как его одобрит правительство, речь пойдет в целом "о философии" подхода к формированию главного финансового документа страны, заявил глава государства в ходе совещания о ликвидации природных пожаров.

"Антон Германович, я посмотрел ваши документы, которые вы мне передали и которые касаются подготовки бюджета на 2023 год и плановый период. Я их посмотрю еще повнимательнее, и мы с вами в ближайшее время увидимся и просто поработаем при личной встрече над этим, еще до того, как созреют к принятию на уровне правительства эти решения", - сказал он.

Путин отметил, что есть "много вопросов, которые требуют обсуждения". "Это касается и моих поручений, и так далее, ну и вообще, в целом это касается философии подхода к формированию бюджета, бюджетной политики на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу. Обязательно увидимся, переговорим", - сказал он.

Срок внесения проекта бюджета на следующую трехлетку в Госдуму в 2022 году был смещен с 15 сентября на 1 октября.

Владимир Путин Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

Президент РФ предостерег от "разбазаривания" территорий заповедников в ходе их развития

Минприроды РФ назвало поджоги причиной части пожаров в ЦФО

Минприроды РФ назвало поджоги причиной части пожаров в ЦФО

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

Великобритания снизила импорт из России до исторического минимума

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 40 231 новый случай COVID-19

Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что поставки Украине иностранного оружия затягивают конфликт

В дверь здания правительства Орловской области бросили "коктейли Молотова"

Росрыболовство надеется, что сайру для рынка РФ поставят иностранные суда

Росрыболовство надеется, что сайру для рынка РФ поставят иностранные суда

Природный пожар в Нижегородской области локализован

Природный пожар в Нижегородской области локализован
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });