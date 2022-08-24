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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Власти заявили об отсутствии угрозы перехода огня из Рязанской области в Подмосковье

Власти заявили об отсутствии угрозы перехода огня из Рязанской области в Подмосковье
Штаб пожаротушения в Рязанской области
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Подмосковные власти не видят угрозы распространения рязанских пожаров на Московскую область; в направлении региона не зафиксировано активных очагов.

"Во-первых, до границы с Московской областью более 30 км, в восточных и северо-восточных районах Подмосковья появилась характерная дымка. Но на пути рязанского пожара есть естественные преграды - река Пра, дорога р-132 "Золотое кольцо", сеть озер. Ежечасно проводится мониторинг ситуации (...). Мы видим очаги активного горения, которые находятся на севере и северо-востоке пожара. В направлении области таких активных очагов нет", - сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов в среду.

В РоссииГлава Рязанской области заявил, что пожары в регионе могут потушить за одну-две неделиЧитать подробнее

По его словам, которые приводит пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области, ситуация находится на постоянном контроле.

"В случае изменения ситуации и иного развития событий будут приниматься соответствующие меры. Сейчас разговора о переходе огня на территорию Подмосковья не идет", - добавил Филимонов.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рязанская область Подмосковье
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