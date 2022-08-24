Власти заявили об отсутствии угрозы перехода огня из Рязанской области в Подмосковье

Штаб пожаротушения в Рязанской области Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Подмосковные власти не видят угрозы распространения рязанских пожаров на Московскую область; в направлении региона не зафиксировано активных очагов.

"Во-первых, до границы с Московской областью более 30 км, в восточных и северо-восточных районах Подмосковья появилась характерная дымка. Но на пути рязанского пожара есть естественные преграды - река Пра, дорога р-132 "Золотое кольцо", сеть озер. Ежечасно проводится мониторинг ситуации (...). Мы видим очаги активного горения, которые находятся на севере и северо-востоке пожара. В направлении области таких активных очагов нет", - сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов в среду.

По его словам, которые приводит пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области, ситуация находится на постоянном контроле.

"В случае изменения ситуации и иного развития событий будут приниматься соответствующие меры. Сейчас разговора о переходе огня на территорию Подмосковья не идет", - добавил Филимонов.