Власти Крыма продлили высокий уровень террористической опасности

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, действующий с апреля в нескольких муниципалитетах Крыма и на ряде гособъектов, будет действовать еще минимум две недели, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 24 августа до 20:00 8 сентября высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

Высокий уровень террористической опасности был введен в семи муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов. С 9 августа остается пять муниципалитетов с "желтым" уровнем опасности.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля также действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.