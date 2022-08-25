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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Совет Думы потребовал прекратить обстрелы ЗАЭС и поставки вооружений Киеву

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Совет Госдумы потребовал, чтобы Украина прекратила обстрелы Запорожской АЭС, а зарубежные страны - поставки вооружений на Украину.

"Совет Государственной думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы", - говорится в заявлении Совета, принятом на заседании в четверг.

Также Совет призвал ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы "потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение которых несет опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы".

Также Совет Госдумы подтвердил готовность российской стороны "сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества".

В заявлении отмечается, что "ракетно-артиллерийским ударам подвергается критически важная инфраструктура ЗАЭС, нарушение ядерной и физической безопасности которой грозит масштабной катастрофой в центре Европейского континента".

Госдума ЗАЭС Украина
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