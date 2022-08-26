МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров под Рязанью

Дым от лесных пожаров в Рязанской области Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать верховые природные пожары в Рязанской области, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы", - говорится в сообщении.

Тем временем, порядка семи очагов природных пожаров продолжают действовать на территории региона.

"На данный момент действуют 7 очагов природных пожаров, из них 3 очага на площади 150 га локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - подчеркнули в министерстве.

Сотрудники ведомства проводят тушение "по всему периметру фронта". Отмечается, что основные силы МЧС России сосредоточены на севере области, где фронт природного пожара составляет 11 км.

К ликвидации природного пожара в регионе привлечены более 9,6 тыс. человек и порядка 2,6 тыс. единиц техники, в том числе 18 воздушных судов, добавили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пятницу Авиалесоохрана сообщила, что работы по активному тушению лесных пожаров в Рязанской области ведутся на 17,48 тыс. га, площадь возгораний за сутки выросла на 2,6 тыс. га.

В частности, четыре пожара действуют на территории Окского заповедника и национального парка "Мещера". Площадь, пройденная огнем, увеличилась до 3,435 тыс. га

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуация с лесными пожарами взята под контроль.