Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров под Рязанью

МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров под Рязанью
Дым от лесных пожаров в Рязанской области
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать верховые природные пожары в Рязанской области, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы", - говорится в сообщении.

Тем временем, порядка семи очагов природных пожаров продолжают действовать на территории региона.

"На данный момент действуют 7 очагов природных пожаров, из них 3 очага на площади 150 га локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - подчеркнули в министерстве.

Сотрудники ведомства проводят тушение "по всему периметру фронта". Отмечается, что основные силы МЧС России сосредоточены на севере области, где фронт природного пожара составляет 11 км.

К ликвидации природного пожара в регионе привлечены более 9,6 тыс. человек и порядка 2,6 тыс. единиц техники, в том числе 18 воздушных судов, добавили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пятницу Авиалесоохрана сообщила, что работы по активному тушению лесных пожаров в Рязанской области ведутся на 17,48 тыс. га, площадь возгораний за сутки выросла на 2,6 тыс. га.

В частности, четыре пожара действуют на территории Окского заповедника и национального парка "Мещера". Площадь, пройденная огнем, увеличилась до 3,435 тыс. га

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуация с лесными пожарами взята под контроль.

МЧС Рязанская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вильфанд спрогнозировал дальнейший рост пожароопасности в мире

Пандемия коронавируса

Более 46 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

Глава Минтранса заявил, что "партнерам" не удалось оставить РФ без гражданской авиации

Глава Минтранса заявил, что "партнерам" не удалось оставить РФ без гражданской авиации

ФСБ задержала в Курске украинца, собиравшего сведения об объектах Минобороны РФ

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 4 сентября

Что случилось этой ночью: пятница, 26 августа

Врио главы Рязанской области сообщил о взятии под контроль лесного пожара в регионе

Что произошло за день: четверг, 25 августа

НРД будет переводить валюту, если есть лицензия ЕС и подтверждение банка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });