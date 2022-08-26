Врио главы Рязанской области сообщил о взятии под контроль лесного пожара в регионе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожарные в Рязанской области приступили к плановой ликвидации лесного пожара, сообщил в пятницу врио главы региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

"Сегодня вышли на планомерную работу по ликвидации пожара. Продолжаем усиливать группировку по всем направлениям. Если раньше нам приходилось реагировать на какие-то общие ситуации, то сейчас уже полностью сформирован план работы и закреплены ответственные за каждый участок. Ситуация взята на контроль", - отметил Малков.

Врио губернатора также сообщил, что поддерживает решение администрации Рязани о переносе празднования Дня города.

"Понимаю, как все готовились, но наша общая задача сейчас - преодолеть сложившуюся в регионе ЧС", - добавил он.

Как сообщалось, администрация Рязани из-за природных пожаров приняла решение перенести празднования Дня города с 25-28 августа на сентябрь.

В настоящее время на тушении природных пожаров в Рязанской области задействованы около 9,5 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. Кроме того, по самым напряженным точкам работают 15 воздушных судов - 7 самолетов и 8 вертолетов.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.