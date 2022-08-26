Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Выдача биометрических загранпаспортов приостановлена из-за переформатирования электронного носителя

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU -В МИД России заявили, что приостановка приема заявлений о выдаче гражданам РФ заграничных паспортов нового поколения сроком действия 10 лет связана с необходимостью переформатирования электронного носителя.

"С 26 августа с.г. временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя", - говорится в сообщении в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.

"Оформление паспортов старого образца (сроком действия 5 лет) продолжается без изменений в установленном порядке (в качестве первичного, загранпаспорта, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного)", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось в пятницу, временно недоступны были и разделы по оформлению паспортов, регистрации и приглашений на въезд в РФ на портале Госуслуг.

При переходе в подразделы вкладки "Паспорта. Регистрация" пользователю сообщалось о невозможности оформления заграничного и российского паспортов, регистрации по месту жительства или пребывания, а также приглашения на въезд в РФ.

"Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже", - говорилось в уведомлении на сайте.

МИД РФ МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев назвал условием прекращения спецоперации договор о гарантиях безопасности

Медведев изменил свое отношение к Западу из-за русофобской позиции партнеров

Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев заявил, что СВО проводится для недопущения третьей мировой войны

Дмитрий Медведев заявил, что СВО проводится для недопущения третьей мировой войны

Медведев назвал вымыслами утверждения о планах РФ ликвидировать Зеленского

МИД РФ приостановил с 26 августа выдачу биометрических загранпаспортов

В Минцифры объяснили сбоем рассылку уведомлений об аннулировании аккредитации IT-компаний

В Минцифры объяснили сбоем рассылку уведомлений об аннулировании аккредитации IT-компаний

Что произошло за день: пятница, 26 августа

"Мосбиржа" возобновит утренние торги на валютном и срочном рынке в сентябре

В СПЧ сообщили, что на правозащитника Каляпина напал майор полиции

В СПЧ сообщили, что на правозащитника Каляпина напал майор полиции

Крупный природный пожар на окраине Ростова-на-Дону полностью потушен

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });