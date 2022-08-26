Выдача биометрических загранпаспортов приостановлена из-за переформатирования электронного носителя

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU -В МИД России заявили, что приостановка приема заявлений о выдаче гражданам РФ заграничных паспортов нового поколения сроком действия 10 лет связана с необходимостью переформатирования электронного носителя.

"С 26 августа с.г. временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя", - говорится в сообщении в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.

"Оформление паспортов старого образца (сроком действия 5 лет) продолжается без изменений в установленном порядке (в качестве первичного, загранпаспорта, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного)", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось в пятницу, временно недоступны были и разделы по оформлению паспортов, регистрации и приглашений на въезд в РФ на портале Госуслуг.

При переходе в подразделы вкладки "Паспорта. Регистрация" пользователю сообщалось о невозможности оформления заграничного и российского паспортов, регистрации по месту жительства или пребывания, а также приглашения на въезд в РФ.

"Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже", - говорилось в уведомлении на сайте.