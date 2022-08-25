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ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID

ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире упала за неделю на 9%, смертность снизилась на 15%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 15 по 21 августа заболеваемость коронавирусом упала во всех шести регионах, сильнее всего она снизилась в Африке (на 25%), в Европе (на 20%) и в Америке (на 18%).

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При этом в ВОЗ отмечают, что некоторые страны изменили свои стратегии тестирования на COVID-19, в результате чего теперь представлено меньшее количество тестов и, соответственно, фиксируется меньшее количество случаев заболевания.

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 5,3 млн новых случаев заражения COVID-19.

Количество смертей от коронавируса упало во всех регионах, кроме Африки и западной части Тихого океана, где оно увеличилось на 183% и 8% соответственно. В остальных регионах фиксировали падение смертности, сильнее всего - в Европе (на 30%).

В целом за неделю по всему миру зафиксировано 14 тыс. связанных с COVID-19 летальных исходов.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 598 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,4 млн смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 25 августа 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус
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