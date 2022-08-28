Новый лесной пожар вспыхнул в Рязанской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Лес загорелся в районе села Заборье Рязанского района, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Павел Малков.

"Территория была незамедлительно опахана, проложены минерализованные полосы. В настоящее время пожар локализован, идет проливка его территории. Очень помогают волонтеры: вместе с пожарными они работают над ликвидацией возгорания с помощью ранцевых огнетушителей. Эти устройства специально разработаны для борьбы с огнем в полевых условиях и возле жилых домов", - отметил Малков.

Он подчеркнул, что угрозы для населенных пунктов нет. Предполагаемую причину возгорания устанавливают специалисты. Малков еще раз попросил жителей воздержаться от походов в лес, пока не будет снят режим чрезвычайной ситуации.

Общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по состоянию на воскресенье составила 19,576 тыс. га, за сутки площадь пожаров увеличилась примерно на 300 га

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.