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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 300 га

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по состоянию на воскресенье составила 19,576 тыс. гектаров, сообщается на сайте Авиалесоохраны.

За сутки площадь пожаров увеличилась примерно на 300 га.

Так, в настоящее время в регионе действуют шесть активных пожаров: два на землях лесного фонда - огнем пройдено 15 700 га (за сутки увеличилась на 200 га); один на землях обороны и безопасности на площади - 45 га (не изменилась); три на землях особо охраняемых природных территорий (заповедник "Окский" и национальный парк "Мещерский") - 3 831 га (выросла на 100 га).

Лесной пожар в НП "Мещерский" перекинулся и на ту часть заповедника, которая находится во Владимирской области - площадь, пройденная огнем, тут составила 1 га.

Тем временем в региональном правительстве опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в Рязанской области начали гореть торфяники.

"В ходе общения с журналистами было сказано о том, что тушение природного пожара в ряде мест затруднено из-за заболоченности участков, и очевидно коллеги это неправильно поняли. На болотцах горели кустарники и камыши, торф затронут огнем не был", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, к тушению пожаров в Рязанской области привлечены более 9,7 тыс. человек и 2,6 тыс. единицы техники. Ситуация находится под контролем, вокруг горящих лесных участков проложены минерализованные полосы протяженностью 117,4 км.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рязанская область
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