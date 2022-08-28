Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 300 га

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по состоянию на воскресенье составила 19,576 тыс. гектаров, сообщается на сайте Авиалесоохраны.

За сутки площадь пожаров увеличилась примерно на 300 га.

Так, в настоящее время в регионе действуют шесть активных пожаров: два на землях лесного фонда - огнем пройдено 15 700 га (за сутки увеличилась на 200 га); один на землях обороны и безопасности на площади - 45 га (не изменилась); три на землях особо охраняемых природных территорий (заповедник "Окский" и национальный парк "Мещерский") - 3 831 га (выросла на 100 га).

Лесной пожар в НП "Мещерский" перекинулся и на ту часть заповедника, которая находится во Владимирской области - площадь, пройденная огнем, тут составила 1 га.

Тем временем в региональном правительстве опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в Рязанской области начали гореть торфяники.

"В ходе общения с журналистами было сказано о том, что тушение природного пожара в ряде мест затруднено из-за заболоченности участков, и очевидно коллеги это неправильно поняли. На болотцах горели кустарники и камыши, торф затронут огнем не был", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, к тушению пожаров в Рязанской области привлечены более 9,7 тыс. человек и 2,6 тыс. единицы техники. Ситуация находится под контролем, вокруг горящих лесных участков проложены минерализованные полосы протяженностью 117,4 км.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.