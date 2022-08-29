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Гособвинение во вторник запросит наказание для Ивана Сафронова по делу о госизмене

Гособвинение во вторник запросит наказание для Ивана Сафронова по делу о госизмене
Иван Сафронов в Первом апелляционном суде
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник приступит к прениям сторон по уголовному делу о государственной измене в отношении журналиста Ивана Сафронова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

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"Прения сторон назначены на 30 августа в 11:00", - сообщили агентству в пресс-службе в понедельник.

Заседание, как и весь процесс, пройдет в закрытом режиме.

Согласно установленному порядку, сначала в прениях выступит государственное обвинение, которое представит свою позицию по рассмотренному делу и предложит суду наказание для подсудимого. После прокуроров в прениях выступит защита. Затем подсудимый получит право последнего слова, суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Сафронову вменяется два эпизода государственной измены (ст. 275 УК РФ). Журналист, остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике, находится под арестом с 7 июля 2020 года.

Позиция обвинения

Как заявили ранее в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Госизмену Сафронов, установило следствие, совершал на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

В свою очередь, по данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала дело. Вместе с тем, по данным защиты Сафронова, Воронин изначально признал вину, однако в суде, на допросе по делу журналиста, заявил, что оговорил последнего.

Хроника 07 июля 2020 года – 29 августа 2022 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов
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