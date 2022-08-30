Дома в эвакуированных белгородских селах Журавлевка и Нехотеевка законсервируют

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Жителям приграничных с Украиной сел Журавлевка и Нехотеевка, где провели эвакуацию из-за обстрелов, пока не разрешат вернуться домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после встречи с ними.

"Самый главный вопрос, который они задают, - когда мы поедем домой? Пока обрадовать не могу - ничего в лучшую сторону не изменилось", - написал он в Telegram.

Пустующие дома, не поврежденные при обстрелах, законсервируют на зиму, пообещал он.

"От наружных сетей проложим новую проводку и установим в каждый дом конвекторы. (...) Делаем это для того, чтобы уйти от газового отопления. Почему? Мы не сможем постоянно заходить в каждый из 560 домов и смотреть, погасла горелка или нет. А проверять нужно каждый день, чтобы не случилось беды", - рассказал глава региона.

Поврежденные дома тоже законсервируют после необходимой подготовки.

"Там, где дома разрушены полностью, мы ничего не делаем, потому что мы их заново строим. Там, где нарушена кровля, там, где разбиты окна, мы все это закрываем и подключаем к новой системе. Повторюсь: расчет будет идти, исходя из площади помещения, его квадратных метров", - отметил Гладков.

Затраты по установке нового оборудования власти берут на себя.

Эвакуированным детям из этих сел губернатор пообещал места в детских садах и школах.