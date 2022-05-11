Число раненых в результате обстрела села в Белгородской области достигло шести человек

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что при обстреле села Солохи ранения получили шесть человек.

"Последние данные о пострадавших от Министерства здравоохранения региона: 6 раненых, 1 погибший", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он не подтвердил информацию о еще одном погибшем.

"Федеральные телеграм-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул губернатор.

Гладков добавил, что жителей села эвакуируют.

"Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова", - сообщил он.

Обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района произошел в среду вечером. Сообщалось об одном погибшем и трех раненых. Есть частичное разрушение одного жилого дома.

По словам губернатора, основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте.

Гладков заверил, что дома в селе не горят.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлевка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.

19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлевка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.

26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

5 мая произошел обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки. В результате в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.

Всего за время спецоперации на Украине в Белгородской области при обстрелах с украинской стороны повреждено более 200 жилых домов.