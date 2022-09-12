Гражданка Украины погибла при обстреле в Белгородской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели украинки при обстреле Вооруженными силами Украины пограничного пункта пропуска Логачевка в Валуйском городском округе в понедельник.

"По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв: погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них - граждане Украины, один мужчина - житель Логачёвки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что есть сведения о повреждениях частных домов в Логачевке.

"По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи. Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки", - подчеркнул губернатор.

Ранее он сообщил об обстреле в понедельник днем пограничного пункта пропуска Логачевка, где 10 сентября скопились большие очереди гражданских машин с украинскими беженцами.

По состоянию на 11 сентября очереди на границе уже не было. Более 500 человек отправили в другие регионы РФ. В ПВР на территории Белгородской области разместили более 1,3 тыс. человек.

Также сообщалось об обстреле в понедельник днем Белгородского района. Был поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода. Жертв и пострадавших не было.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" уровень террористической опасности.

8 сентября две ракеты ВСУ были сбиты над Белгородом. Оперативные службы сообщали о повреждении кровли дома во 2-м Ореховом тупике и осколках на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Жертв и пострадавших не было.

При обстреле Белгорода ВСУ 3 июля погибли пять человек, в том числе подросток 16 лет, еще четверо, в том числе десятилетний мальчик, получили ранения.

Было повреждено 33 многоквартирных и 70 частных жилых домов. Их них пять индивидуальных жилых домов разрушено полностью. После экспертизы еще восемь частных домов признаны подлежащими сносу.