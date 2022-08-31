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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

В Минпросвещения обсудят вопрос повсеместного введения в РФ школьной формы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министерство просвещения России обсудит с родителями российских школьников вопрос повсеместного введения формы для учащихся, сообщил в среду глава ведомства Сергей Кравцов.

"Хотелось бы с родителями обсудить, насколько целесообразно, чтобы школьная форма была во всех школах", - сказал Кравцов, выступая на IX Общероссийском родительском собрании в Москве.

Кравцов добавил, что сегодня российские школы могут самостоятельно устанавливать требования к форме для учеников.

Школьная форма есть в настоящее время более чем в половине российских учебных заведений. А около 70% школ имеют "те или иные элементы" формы.

Сергей Кравцов Минпросвещения
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