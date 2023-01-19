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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

В России не планируют вводить единую школьную форму для всех учеников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Речи о введении единой школьной формы не идет, школы смогут устанавливать свой стиль и формат, обсуждая его с родителями, школьниками и учителями, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня мы не говорим о единой школьной форме для всех школ, как это было в Советском Союзе. Мы предлагаем, и тоже обсуждали и с учителями, и с педагогами, что каждая школа может установить свой стиль, формат и обсудить с родителями, со школьниками, с учителями", - сказал Кравцов в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

16 ноября Кравцов во время выступления в Госдуме рассказал о планируемых реформах в системе школьного образования.

"Первое - это дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России; второе - введение единой школьной формы, пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно; третье - передача школ на региональный уровень с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования. Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект", - описал Кравцов направления совместной работы Минпросвещения и депутатов профильных комитетов Госдумы.

Сергей Кравцов Минпросвещения
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