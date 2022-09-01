Москалькова не сочла нарушением прав человека запрет на использование телефонов на уроках

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время урока не связан с нарушением прав человека, он был введен для лучшей концентрации учеников на предмете, заявила в четверг уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Телефон - это вообще связь с внешним миром, что всегда исключалось на уроке. На уроке человек должен быть сконцентрирован на получении конкретных знаний. Поэтому я думаю, что это не связано с правами человека и ограничением его свобод, наверно это направлено на систематизацию учебного процесса и получения знаний", - сказала Москалькова журналистам в Московском государственном юридическом университете (МГЮА) им. Кутафина.

Тем не менее, омбудсмен отметила, что возьмет этот вопрос на особый контроль и будет обсуждать возможные обращения от учеников и преподавателей для поиска компромисса.

"Я думала, что уже давно существует правило на уроке не пользоваться телефонами, потому что человек должен быть сконцентрирован на диалоге с учителем, со своими соучениками для получения знаний. Я с трудом могу представить, как сочетается гаджет и живое общение, к которому мы так стремились во время пандемии, когда вынуждены были дистанционно общаться с преподавателем и с другими учениками. Воспользоваться гаджетом можно, когда это нужно для учебного процесса, в диалоге с учителем", - добавила Москалькова.

В среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новые санитарные правила не разрешают школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках, использовать их можно только на переменах. Он пояснил, что такие правила введены, "чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий".

После этого в Роспотребнадзоре уточнили, что Санитарные правила и нормы (СанПиН) с такими требованиями по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях были приняты еще в 2021 году.