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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Матвиенко предлагает объявить конкурс на создание учебника истории России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU -

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что некоторые учебники по отечественной истории допускают двусмысленные оценки и нечетко расставляют акценты, поэтому нужен конкурс.

"Считаю, что изменению ситуации способствовало бы проведение конкурса на создание учебника истории России, освещающего ее действительно правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий. Важно, чтобы конкурс был широкий, открытый, прозрачный для общественности", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации в связи с Днем знаний.

По мнению спикера, итоги конкурса должна подвести авторитетная комиссия, состоящая из крупных ученых, опытных педагогов, представителей заинтересованных общественных организаций, органов госвласти.

Она напомнила, в 2013 году президент РФ Владимир Путин инициировал подготовку для общеобразовательной школы единой линейки учебников, и такая работа была проделана.

"И все же полного удовлетворения ее результатами нет ни у педагогов, ни в научной среде, ни в обществе. Особенно в том, что касается освещения в учебниках отечественной истории, ее нового и новейшего периодов. Я имею в виду наличие в некоторых из них двусмысленных трактовок, оценок, нечеткой расстановки акцентов", - отметила Матвиенко.

По ее мнению, в частности, "представляется серьезным упущением то, что в учебниках мало сказано о том, что против Советского Союза воевали не только гитлеровская Германия, но и армии, дивизии Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, национальные формирования СС, в их числе латышский и эстонский добровольческие легионы".

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