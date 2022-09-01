В Москве ждут объективности от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона ожидает объективности от визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, сопряжен был с его подготовкой, с попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

Он подчеркнул, что российская сторона делает все необходимое для того, чтобы миссия выполнила все свои задачи.

"Миссия там находится сегодня, как я понимаю. Были сообщения наших военных о высадке двух диверсионных групп, которые были нейтрализованы. Я считаю, конечно, это очень большая цена за то, чтобы мировое сообщество узнало правду. Но если Украина этого хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, ну, надеюсь только это не приведет к катастрофе какой-то. Мы делаем все, чтобы станция была в безопасности, чтобы она безопасно функционировала, и чтобы миссия там осуществила все свои планы", - сказал российский министр.

"Они (миссия МАГАТЭ - ИФ) говорят, что не имеют мандата определять виновных, но, конечно же, им покажут все те следы, которые были оставлены в результате украинских бомбардировок, украинских обстрелов. И по нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы то знаем все, надеюсь, что мировое сообщество будет такую же возможность иметь", - подчеркнул Лавров.