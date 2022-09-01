Лавров отметил "шероховатости" в отношениях с Израилем

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - У России есть стратегический интерес развивать отношения с Израилем, несмотря на "некоторые шероховатости" с нынешним правительством этой страны, заявил студентам МГИМО глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, у МГИМО есть планы продолжать и расширять преподавание иностранных языков, и он упомянул в этом контексте иврит.

"У нас, несмотря на некоторые шероховатости в отношениях с Израилем, с нынешним правительством Израиля, у нас конечно же есть стратегический интерес в том, чтобы с этой страной, где проживают уже под два миллиона наших соотечественников, развивать связи. У нас есть хороший фундамент экономический, технологический, в сфере культуры, здравоохранения", - сказал министр.

В апреле стало известно, что Израиль приостановил передачу Русской православной церкви Александровского подворья в Иерусалиме. Передать подворье РПЦ обещал прежний премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. В Кремле выразили надежду, что руководство Израиля поможет ускорить оформление передачи объекта.

В июле 2022 года стало известно, что московское управление Минюста попросило суд ликвидировать еврейское агенттво "Сохнут" за нарушение российских законов. В Кремле заявили, что претензии к организации лежат исключительно в юридической плоскости и что все организации, работающие в России, должны соблюдать российское законодательство.

Израильские СМИ сообщили, что в Израиле проблема обсуждалась на высоком уровне и, с одной стороны, правительство задумалось об ответных мерах на случай закрытия "Сохнута", а с другой - все же решило добиваться решения проблемы путем переговоров. 9 августа ситуацию обсудили президенты Владимир Путин и Ицхак Герцог и условились продолжать переговоры по линии заинтересованных ведомств.

Еврейское агентство "Сохнут", которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации, было создано в 1929 году. Его представительства работают в России с 1989 года.