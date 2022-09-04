В Кремле исходят из того, что Кадыров продолжает руководить Чечней

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле исходят из того, что Рамзан Кадыров в настоящее время остается руководителем Чечни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние заявления чеченского лидера в Telegram.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Кадырова, которые некоторые наблюдатели трактовали как его намерение уйти с поста главы Чечни.

"Мы видели эти сообщения, но пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. По крайней мере, мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой", - сказал он.