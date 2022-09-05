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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Вертолет со спасателями вылетел на Ключевской вулкан на Камчатке

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел в понедельник утром в район Ключевского вулкана, где при восхождении погибли восемь человек, сообщает краевое госучреждение "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" (КГКУ "ЦОД").

"В зависимости от погодных условий будет предпринята еще одна (уже четвертая) попытка высадиться на допустимой высоте, с которой спасатели начнут восхождение", - говорится в сообщении.

В то же время наземная группировка на технике высокой проходимости прибыла в район вулкана на высоту 1 400 м. Личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России - всего 24 человека - разбивают там базовый лагерь для оказания, в случае необходимости, помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.

По данным МЧС, поисково-спасательная операция осложняется ветром, порывы которого на высотах достигают 15-20 метров в секунду.

С 30 августа группа туристов, прибывших из семи регионов России в составе 10 человек и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на вулкан Ключевская сопка. В субботу девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3 300 метров, а остальные остались в лагере. 3 сентября на высоте около 4 150 м, при падении с высоты, шесть человек погибли. На место трагедии поднялся гид, находившийся в лагере ниже по склону. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек из той группы. Сейчас гид с еще одним выжившим дожидаются помощи на высоте более 4 100 м, еще двое - в домике вулканологов на высоте 3 300 м.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимировской областей.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4,8 тыс. метров.

Камчатка Ключевской МЧС РФ
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