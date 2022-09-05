В России до конца года введут контроль за оборотом кедрового ореха

По словам министра природы Козлова, нелегальным экспортерам кедровых орехов будет грозить до семи лет лишения свободы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды России планирует до конца 2022 года ввести контроль за оборотом кедрового ореха, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов на II международном форуме по сохранению тигра, который проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Богатый кедрово-широколиственный лес - залог хорошего тигриного самочувствия. До конца года введем контроль и за оборотом кедрового ореха. Он будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Это нам позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи, на срок от трех до семи лет лишения свободы и к штрафу до миллиона рублей", - сказал Козлов.

Министр сообщил, что в Приморском крае, где самая многочисленная группировка хищника, увеличили площадь защитного леса - до 135 тысяч га. Это территории, где запрещены сплошные рубки. По всему ареалу тигра усилили патрулирование лесов, в итоге кратно снизился незаконный оборот древесины.

Глава Минприроды подчеркнул, в России увеличили площади национальных парков и заповедников, чтобы хищник в них мог свободно и безопасно жить, почти до 5 млн га. Сейчас спроектирована последняя территория, необходимая для поддержания стабильной численности, - национальный Помпеевский парк в Еврейской автономной области.