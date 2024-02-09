Россия с августа 2024 года введет экспортную пошлину на кедровые орехи

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские власти планируют с 1 августа 2024 года ввести пошлину на экспорт неочищенных кедровых орехов.

Минэкономразвития сообщает, что таможенная подкомиссия поддержала инициативу представителей Совета Федерации по налаживанию системы таможенно-тарифного регулирования экспорта кедровых орехов. Принято решение о целесообразности введения с 1 августа 2024 года экспортной пошлины в размере 25%, но не менее 80 евро за 1 тонну. "Через год, с 1 августа 2025 года, планируется ввести ставку на эту продукцию в размере 50%, но не менее 160 евро за 1 тонну", - говорится в сообщении.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru. Речь идет об орехах (в скорлупе, в шишках) под кодами 0802 91 000 1, 0802 91 000 2, 0802 91 000 3, 0802 91 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Как сказано в пояснительной записке, эта мера направлена на стимулирование производителей к переработке кедровых орехов внутри страны.