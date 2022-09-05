В РФ за сутки COVID-19 заболели более 41 тыс. человек

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 41 тыс. случаев, что почти на 6,3 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, скончались 76 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлено 41 690 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 830 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 субъектах РФ, снижение этого показателя произошло в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 8 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 48 042 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 6 352.

Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 14 марта было выявлено более 41 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 14 марта от коронавируса умерли 533 пациента, в то время как за минувшие сутки скончались 76 человек, накануне сообщалось о 87 умерших.

"Выздоровели за сутки 30 703 человека, или на 14,1% меньше в сравнении с 4 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 771 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 384 787 умерших и 18 777 401 выздоровевший.

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, эпидситупция "уходит из столичных регионов". Также она сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье пройден.