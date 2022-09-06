Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 605 591 069, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 503 524 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 94 768 178 и 1 047 563.

Индия - 44 466 862 и 528 030.

Франция - 34 812 853 и 155 313.

Бразилия - 34 477 539 и 684 425.

Германия - 32 297 537 и 147 861.

Великобритания - 23 738 090 и 206 319.

Италия - 21 944 877 и 175 872.

Южная Корея - 23 706 477 и 27 193.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 834,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, в Бразилии - 3 171, во Франции - 2 352, в Германии - 1 753, в Великобритании - 2 742, в Италии - 2 918, в Южной Корее - 529. Сведения по США отсутствуют.

Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 177 млн 107 тыс. инъекций вакцин против COVID-19.