Астраханский губернатор предложил назначить единого ответственного за Волгу

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Назначение единого ответственного за развитие реки Волги позволит развить ее с точки зрения туризма и решить ряд проблем, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Волга сегодня испытывает проблемы, связанные с экологией, с транспортной доступностью, с отсутствием инфраструктуры. Волгу необходимо развивать с точки зрения развития туризма... В этой связи мы будем все-таки предлагать единого, так сказать, ответственного за это направление, поскольку действительно за Волгу у нас сейчас отвечают практически все. (река) находится в компетенции полномочий практически всех вице-премьеров", - сказал Бабушкин в понедельник на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму "О развитии туризма в РФ" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Согласно докладу губернатора, вместе с этим предлагается создать национальную программу возрождения реки Волги. По словам главы Астраханской области, уже создана рабочая группа по туристическому маршруту "Великий Волжский путь", которая призвана аккумулировать все проблемы, связанные с развитием этого направления.