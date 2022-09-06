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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 38,5 тысячи случаев, что почти на 3,2 тысячи случаев меньше, чем днем ранее, скончались 95 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 38 500 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 203 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 129,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 77 субъектах Российской Федерации. Снижение произошло в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух российских субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 41 690 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 3 190.

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Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда выявлялось до 40 тыс. и более заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось, сейчас пока идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки сейчас меньше, чем в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте, в тот период фиксировалось более 500 скончавшихся за сутки, в то время как за минувшие сутки умерли 95, накануне сообщалось о 76 умерших.

"Выздоровели за сутки за сутки 46 304 человека, или на 50,8% больше в сравнении с 5 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 809 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 384 882 умерших и 18 823 705 выздоровевший.

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, эпидситупция "уходит из столичных регионов". Также она сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье пройден.

Хроника 09 января 2020 года – 06 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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