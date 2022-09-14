В Харьковской области сообщили об эвакуации в Россию более 20 тысяч человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 20 тысяч жителей населенных пунктов Харьковской области эвакуировались на территорию России в последнее время, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.

"Больше 20 тысяч жителей Харьковской области выехали на территорию России. Это жители Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов, которые уезжали в попытке спастись от киевского режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее ВГА региона сообщила, что по всей линии соприкосновения в Харьковской области продолжаются бои. Власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы, организована эвакуация.

В настоящее время Харьковская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.