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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Явка на досрочных выборах главы Тамбовской области стала самой высокой в РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей в Тамбовской области по итогам первого дня голосования на досрочных выборах главы администрации региона составила 26,21%, сообщил журналистам председатель облизбиркома Андрей Офицеров.

"На сегодняшний день Тамбовщина лидирует по явке среди всех регионов России, где стартовали губернаторские выборы", - сказал Офицеров.

На пост главы региона претендуют пять человек: врио главы администрации Максим Егоров от партии "Единая Россия", Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты- За правду"), Олег Морозов (ЛДПР) и Сергей Малинкович (Компартия "Коммунисты России").

Всего в списки избирателей включено более 837 тыс. человек.

Тамбовская область Максим Егоров Павел Плотников
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