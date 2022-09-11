Врио главы Тамбовской области Егоров лидирует на выборах главы субъекта

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, выдвинутый от партии "Единая Россия", лидирует на выборах главы субъекта после обработки 0,68% протоколов с 84,3% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте - кандидат от КПРФ Андрей Жидков (6,6%), на третьем - кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты- За правду" Павел Плотников (3,43%). Следом - кандидат от ЛДПР Олег Морозов (2,11%) и от компартии "Коммунисты России" Сергей Малинкович (0,66%).

4 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова врио главы администрации Тамбовской области. Тем же указом глава государства прекратил полномочия в этой должности Александра Никитина, который возглавлял регион с мая 2015 года.