Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии после обработки 98% протоколов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов получает 64,35% голосов на выборах на этот пост по итогам обработки 98,02% протоколов, следует из материалов ЦИК РФ.

Второе место занимает представитель КПРФ - руководитель партийной фракции в Гордуме Ижевска Александр Сыров, набрав 19,86%, третье - координатор ЛДПР в Удмуртии Тимур Ягафаров, 9,74%. Находящийся в розыске депутат Госдумы от СРЗП Вадим Белоусов смог получить 3,29% голосов избирателей.

На прошлых выборах главы Удмуртии в 2017 году победил врио руководителя республики Александр Бречалов, набрав 78,16% голосов избирателей. Явка составила 34,54%.

По данным ЦИК РФ, по итогам обработки 98,02% протоколов на выборах в Государственный Совет Удмуртии лидирует партия "Единая Россия" с 51,02% голосов.

На втором месте остается КПРФ с 15,63%, на третьем - ЛДПР с 13,6%.

Партия "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) получает 6,05% голосов, Партия пенсионеров - 4,68%, "Новые люди" - 4,14%, "Зеленая альтернатива" - 1,17%, "Родина" - 0,69%.

На выборах в Госсовет Удмуртии в 2017 году большинство голосов также получила "Единая Россия" - 63,16%. На втором месте - КПРФ (14,86%), на третьем - ЛДПР (8,95%), на четвертом - "Справедливая Россия" (6,57%). Еще две партии - "Родина" (1,94%) и "Коммунисты России" (1,44%) - не преодолели пятипроцентный барьер и не попали в новый созыв Госсовета. Явка составила 34,54%.