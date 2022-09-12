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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

"Единая Россия" получила 35 из 40 мандатов в горсовете Омска

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты от "Единой России" получили на выборах в Омский городской совет седьмого созыва 35 из 40 мандатов, сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале понедельник.

Еще три мандата достались партии "Справедливая Россия - За Правду" и один - КПРФ. Также депутатом стал один самовыдвиженец.

Между тем в городском парламенте предыдущего шестого созыва единороссы имели 26 своих представителей, у КПРФ было девять мандатов, еще по два мандата было у ЛДПР и "Справедливой России" и один у "Коммунистов России".

Как сообщалось, всего на выборы в Омский городской совет были зарегистрированы 230 кандидатов, 225 из которых выдвигались политическими партиями и пять - в порядке самовыдвижения. В выборах участвовали кандидаты от семи политических партий - ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Коммунисты России", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". В среднем на один мандат претендовали от пяти до семи человек.

Омск Единая Россия
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