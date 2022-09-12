"Единая Россия" набрала почти 48% на выборах в гордуму Барнаула

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" набрала 47,98% голосов избирателей на выборах в городскую думу Барнаула по результатам обработки 100% бюллетеней, сообщает ЦИК РФ.

На втором месте с 15,49% идет партия КПРФ, на третьем с 8,99% голосов - партия "Справедливая Россия - За правду". Кроме этого, партия "Новые люди" набрала 8,41%, ЛДПР - 8,30%, "Коммунисты России" - 3,57%, партия пенсионеров - 2,86%, "Зеленые" - 1,43% и партия "Родина" - 0,51%.

В Барнауле явка, по данным на 18:00, составила 13,6%, участие в голосовании приняли 71 752 жителя краевой столицы.

В целом в Алтайском крае по состоянию на 18:00 средняя явка избирателей составила 19,3%. В городских округах проголосовали 117 228 избирателей, что составляет 13,2% от внесенных в списки. На уровне муниципальных районов и округов на избирательные участки пришли 197 078 человек или 26,5% внесенных в списки.