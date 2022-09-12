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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

ЕР одержала победу на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае в 45 избирательных кампаниях на выборах в органы местного самоуправления победу одержала партия "Единая Россия", сообщил первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале в понедельник.

"Итоги голосования фиксируют убедительную победу партии "Единая Россия", которая получила 224 (80,28%) мандата. По остальным партиям мандаты распределилось следующим образом: КПРФ - 16 (5,73%) мандатов; "Справедливая Россия - За Правду" - 11 (3,94%) мандатов; ЛДПР - 10 (3,58%) мандатов; "Зеленые" - 2 (0,71%) мандата; "Новые люди" - 1 (0,35%) мандат; "Яблоко" - 1 (0,35%) мандат; самовыдвиженцы - 14 (5,01%) мандатов", - написал Пономаренко.

В частности, по его данным, по итогам выборов в Минусинский городской Совет депутатов из 22 мандатов партия "Единая Россия" получает 17 (6 по списку и 11 - по одномандатным округам), в Назаровский городской Совет депутатов из 20 мандатов у партии также 17 (7 по списку и 10 - по одномандатным округам), в Норильский городской Совет депутатов из 35 у "ЕР" 28 мандатов (8 по списку и 20 - по семи трехмандатным округам).

По информации краевого избиркома, на территории региона прошли выборы в органы местного самоуправления в 17 муниципальных районах, одном муниципальном округе и пяти городских округах.

Жители края выбирали глав сельских поселений и депутатов представительных органов муниципальных образований различного уровня. В Минусинске, Назарово и Норильске прошли выборы новых составов городских Советов депутатов. Всего замещению подлежат 272 депутатских мандата.

В выборах приняли участие 726 кандидатов. Из них 675 кандидатов от 9 избирательных объединений и 51 кандидат-самовыдвиженец.

Количество избирателей в муниципальных образованиях края, где состоялись выборы, составляет 271 936 человек. Это чуть более 13% от общей численности избирателей в регионе. Правом досрочного голосования воспользовались 7 699 человек - это менее 3%.

Всего 11 сентября в крае работали 212 избирательных участков.

Единая Россия Красноярский край
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