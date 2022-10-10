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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

СКР заведет уголовное дело на сотрудников СБУ, объявивших в розыск Медведева

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российские следователи намерены привлечь к ответственности сотрудников Службы безопасности Украины, принявших решение об уголовном преследовании зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сообщает в понедельник телеграм-канал Следственного комитета России.

"Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, СБУ объявила Медведева в розыск, "такая информация следует из базы данных МВД Украины".

"Сообщается, что СБУ обвиняет его по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

"Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения", - заявили в ведомстве.

СКР СБУ Украина Дмитрий Медведев
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