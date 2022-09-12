Песков сказал, что речи об отводе войск РФ с территории ЗАЭС сейчас не идет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия считает первостепенной задачей в свете начавшихся консультаций МАГАТЭ о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) принуждение Украины к отказу от обстрелов территории ЗАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас не идет речь об отводе войск. Сейчас идет речь о главном - это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями", - сказал Песков, отвечая на вопрос "готова ли Россия по просьбе МАГАТЭ отвести оттуда войска; если так, то на каких условиях".

"Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние - те страны, которые имеют таковое, - на украинскую сторону (с тем, чтобы) прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе", - добавил он.

11 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале консультаций о создании зоны ядерной безопасности. "Я по-прежнему крайне обеспокоен ситуацией на электростанции, которая остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости в срочном порядке создания зоны ядерной безопасности на ЗАЭС", - говорится в его заявлении, распространенном в воскресенье.

Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорилось, в частности, о необходимости "срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий". "Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности", - указали авторы. МАГАТЭ выразило готовность немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны безопасности.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.