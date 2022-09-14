Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Красный Хутор

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины села Красный Хутор в Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате атаки украинских националистов никто не пострадал. Вместе с тем на территории населенного пункта имеются разрушения, в настоящее время осуществляется эвакуация жителей на безопасное расстояние", - говорится в пресс-релизе СКР.

По поручению главы ведомства следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил в среду вечером, что более 70 жителей села Красный Хутор, которое пострадало в результате обстрела ВСУ 14 сентября, разместили в пункте временного размещения в Белгороде.

"Много пожилых людей, есть инвалиды. К счастью, в целом все чувствуют себя нормально. Стараемся сделать все, чтобы поддержать людей в этой непростой ситуации. Создали максимально комфортные условия проживания, обеспечили горячим питанием", - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он заверил, что при необходимости всем будет оказана медицинская и психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что в среду село Красный Хутор в Белгородском районе подверглось обстрелу со стороны Украины, имеются разрушения в трех домовладениях.

12 сентября днем при обстреле села Логачевка Валуйского городского округа погибла гражданка Украины 1942 года рождения, пострадали четыре человека: трое из них - граждане Украины, один - житель Логачевки.

13 сентября со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа, пострадали двое жителей.

Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту обстрелов белгородских сел.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.