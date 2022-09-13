Союзнапитки опровергли сообщения о нарушениях качества воды для детей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) отрицает нарушения качества детской воды, в оценке ее качества ориентируются на официальные данные Роспотребнадзора.

Так в отраслевом объединении прокомментировали появившиеся в ряде СМИ сообщения "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) о том, что "по результатам лабораторных исследований, проведенных совместно со специалистами МГУ", почти в трети (27%) детской воды из российских магазинов присутствуют вредные бактерии. В связи с этим общественники призывают власти ввести маркировку детской воды (сейчас она выведена из системы маркировки).

"Индустрия в первую очередь ориентируется на официальные данные Роспотребнадзора. На текущий момент нет подтверждений со стороны контрольно-надзорных органов того, что на рынке детской упакованной воды есть значительное количество нарушений", - говорится в сообщении отраслевого союза.

"К детской упакованной воде в соответствии с законом уделяются повышенные требования по безопасности и качеству продукции. Поэтому производители заинтересованы в многоуровневом контроле и не только проверяют всю продукцию на базе собственных лабораторий, но и внешних", - отметили в союзе.

Касаясь самого исследования, союз заявил, что относится к его данным критично, "поскольку в опубликованных материалах нет никаких подробностей ни о количестве взятых образцов, ни о конкретных лабораториях, где проводились исследования". "Непонятно, на чем основываются данные о нарушениях почти на трети всего рынка детской воды и обвинения в недобросовестности в адрес компаний, которые работают на российском рынке десятилетия", - заявили в союзе.

Как считает президент Союзнапитки Максим Новиков, это создает репутационные риски как для отдельных производителей, так и для всей индустрии. "Кроме того, ранее была распространена информация, что маркировка обелила значительную долю рынка упакованной воды и вывела "из тени" около 150 компаний. Однако до сих пор мы так и не получили ответ на вопрос: если есть установленный факт, что эти компании работали легально или нелегально, каким образом им были выданы коды маркировки?" - заявил Новиков.

"Мы уверены в качестве и безопасности нашей воды, это подтверждено множеством исследований", - заявила генеральный директор ООО "Дельта" (производитель и дистрибьютор воды "Архыз") Анна Молчанова.

"Обязательно сделаем запрос на получение результатов исследования, методики и аккредитацию лабораторий. В зависимости от полученных данных будем рассматривать возможность судебных разбирательств", - сказала Молчанова.

С 1 декабря 2021 года в РФ началась обязательная маркировка минеральной воды, с 1 марта 2022 года обязательной стала маркировка и всей остальной воды, кроме детской.