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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Медики прогнозируют в России рост заболеваемости гриппом

Медики прогнозируют в России рост заболеваемости гриппом
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Эпидемический подъем заболеваемости гриппом возможен в России из-за того, что среди населения растет иммунная прослойка в отношении коронавируса, сообщил директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А.Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

"Наш прогноз на этот год - что грипп будет, грипп возвращается в обычную циркуляцию (...). Эпидемический подъем тоже возможен. То есть (на фоне того, что) COVID-19 отступает, гриппозная инфекция будет распространяться", - сказал Лиознов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в популяции растет иммунная прослойка в отношении коронавируса, поэтому с прошлого сезона наблюдается рост гриппозной инфекции. Это происходило и в России, и в других странах.

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"Уже этим летом, когда эпидемический подъем гриппа отмечается в южном полушарии, наблюдался рост гриппозной инфекции. На основе этих данных мы можем говорить, что в северном полушарии, говорим ли мы о нашей стране, или вообще о северном полушарии, мы тоже ожидаем рост заболеваемости гриппозной инфекции. Мы снова стали открыты для гриппа, потому что оказались защищены от COVID-19 в большей степени", - пояснил директор НИИ.

Вирусы гриппа

В свою очередь заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко отметила, что можно предположить, какие вирусы гриппа будут активно циркулировать в зимне-весеннем сезоне в России.

"Мы видим, что по миру по-прежнему доминирует грипп H3N2, но в последние три недели происходит небольшой сдвиг - в ряде стране начинает активно выявляться вирус гриппа H1N1. Это может свидетельствовать о том, что за оставшиеся недели ситуация поменяется и у нас будет равновесная эпидемия, в которой будет и грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B", - сообщила Даниленко.

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Необходимость вакцинации

В связи с этим рекомендуется пройти ежегодную вакцинацию от гриппа, потому что вакцины поменяли свой состав. "Это означает, что предыдущие вакцинации не будут работать в отношении новый штаммов гриппа", - отметила замдиректора.

Также Даниленко заявила, что тяжелые случаи течения гриппа могут быть в том числе вызваны сочетанной инфекцией "грипп-коронавирус", поэтому рекомендуется вакцинироваться от двух инфекций. Она напомнила, что такая вакцинация от двух инфекций может быть сделана для взрослых в один день и в одной медицинской организации.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова, объявляя о старте прививочной кампании против гриппа в РФ, заявила, что предстоящий эпидсезон по гриппу в мире прогнозируется достаточно напряженным. В связи с этим необходимо вакцинироваться.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что во все регионы страны прошла поставка вакцины от гриппа.

Россия грипп
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