Поправки об акцизе на одноразовые электронные сигареты прошли первое чтение

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении комбинированного акциза для одноразовых электронных систем доставки никотина (ЭСДН) - в рублях за электронное устройство и в рублях за объем жидкости в таком устройстве, сейчас акциз за жидкость в одноразовой сигарете не платится.

Сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын внесли законопроект № 69209-8 в палату 10 февраля 2022 года. Они считают, что введение такого акциза принесет бюджету до 5 млрд рублей в год дополнительных доходов. Минфин предлагает свой вариант взимания акцизов.

Электронные сигареты бывают двух видов: одноразового использования, то есть когда система, заполненная изготовителем жидкостью, не предназначена для повторной заправки, и многоразовые - порционная упаковка может меняться. При этом действующий Налоговый кодекс устанавливает единообразный подход взимания акцизов с ЭСДН независимо от возможности или невозможности их повторного использования. В итоге при ввозе и продаже сигарет многоразового использования акциз взимается отдельно с устройства по установленной ставке для ЭСДН, а также отдельно с жидкости для ЭСДН, которая поставляется в картриджах. Акциз на ЭСДН одноразового использования взимается однократно по ставке, установленной для устройств ЭСДН: с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 62 рубля за 1 штуку; с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 64 рубля за 1 штуку; с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 67 рублей за 1 штуку. Акциз за жидкость в данном случае не берется.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает установить на электронные системы доставки никотина одноразового использования комбинированные ставки: с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 62 рубля за 1 штуку плюс 17 рублей за 1 мл жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового использования; с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 64 рубля за 1 штуку плюс 18 рублей за 1 мл жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового использования; с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 67 рублей за 1 штуку плюс 19 рублей за 1 мл жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового использования.

Накануне на заседании комитета Госдумы по бюджету замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что законопроект требует доработки. Представитель Минфина предложил отойти от системы двойного акциза, то есть платы как за систему доставки никотина, так и за жидкость внутри, и исключить акциз на систему доставки никотина, оставив обложение акцизом только жидкости внутри. Сазанов также уточнил, что отказ от обложения акцизом самих систем и переход только к обложению жидкостей должен касаться как одноразовых систем доставки никотина, так и многоразовых.

"Двойного налогообложения быть не может, вы поймите. Акциз не может быть, это как все равно что автомобиль - у нас есть акциз, лошадиные силы, за мощность, но не бывает акциза за колеса, за шины, за руль", - сказал Сазанов. "Данный вопрос требует комплексного регулирования, чтобы все облагалось исходя из жидкости, чтобы повысить собираемость акцизов", - добавил он.

В случае принятия закон вступит в силу через три месяца после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода (по акцизам - месяц).